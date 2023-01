PRF sinaliza e isola trevo do Pelé na Fernão Dias

A Polícia Rodoviária Federal sinalizou e isolou o trecho da Fernão Dias, em Três Corações, onde há uma estátua em homenagem a Pelé. O monumento se tornou ponto turístico na cidade do Sul de Minas. A ação faz parte da operação de Réveillon da PRF e tem como objetivo evitar acidentes no local. Segundo a PRF, além de ser um período chuvoso e ter um alto fluxo de veículos na Rodovia Fernão Dias nesta época de fim de ano, muitos fãs começaram a parar no local para tirar fotos e prestar suas últimas homenagens ao Rei, que morreu na quinta-feira, 29, aos 82 anos. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Prisões de Uberlândia apreendem celulares

Cerca de 50 aparelhos celulares foram apreendidos em 2022 nas unidades prisionais de Uberlândia, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O balanço aponta ainda que duas tentativas de fuga foram evitadas no ano passado, tanto no Presídio Jacy de Assis como na Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, mas nenhuma foi concretizada. Segundo a secretaria, as unidades prisionais registraram durante o período a apreensão de 312 porções de maconha e crack e K4/M4, inclusive com visitantes e durante ações de revistas rotineiras nas celas. (Diário de Uberlândia)

Cemig reforça rede Ipatinga e Caratinga

A Cemig informa que vai realizar obras de melhoria na rede elétrica da área rural localizada entre os municípios de Ipatinga e Caratinga, no Residencial Porto Seguro. A empresa está investindo quase R$ 250 mil reais para substituir cabos monofásicos por cabos trifásicos que possuem uma capacidade de suportar muito mais cargas, um transformador também será trocado. Essa obra vai trazer benefícios para os clientes do local que poderão contar com uma disponibilidade maior de energia, o que possibilita ligar mais aparelhos e máquinas. (Diário de Caratinga)

Uberaba estuda rodízio nas unidades de saúde

A prefeitura estuda fazer rodízio para ampliar o número de unidades básicas de saúde com atendimento até as 22 horas. A informação é da prefeita Elisa Araújo, ressaltando que os seis postos que já funcionam no período noturno não sofrerão alteração. Elisa reafirmou que ampliação do expediente nas unidades de saúde foi uma promessa de campanha e a intenção era ter avançado com o projeto, porém várias ações na primeira metade do governo acabaram sendo prejudicadas por entraves burocráticos e financeiros. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Zema garante conclusão hospitais

Ao tomar posse, na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, Romeu Zema (Novo) garantiu, entre outras questões, o compromisso em concluir obras de hospitais regionais em Minas, o que inclui o Hospital Regional de Divinópolis. “Meu compromisso é o de fazer nesses próximos quatros anos um governo muito melhor do que o primeiro. Temos muito o que fazer ainda! Teremos a retomada das obras dos hospitais regionais”, destacou. (Portal Agora – Divinópolis)

Fundações doam R$ 240 mil para Fundos

Desde que foi criado em 1999, o Cidadãos do Amanhã transforma a vida de milhares de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Conduzido pela Fundação ArcelorMittal, o programa incentiva que empregados, familiares e empresas façam uma doação ou destinem parte do Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos da Infância e Adolescência. Baseado na legislação vigente do IR, o Cidadãos do Amanhã tem custo zero para quem destina um percentual do imposto devido aos projetos que contribuem para o desenvolvimento de jovens. Em 2022, R$ 240.513,77 foram destinados ao município de Sabará. (Folha de Sabará – Sabará)

