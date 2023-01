Rapaz é esfaqueado durante briga no ponto turístico Cristo Redentor

Poços de Caldas, MG – A virada do ano não foi das melhores para um rapaz de 18 anos. Ele acabou esfaqueado quando estava no Cristo Redentor, porém, não soube dizer quem foi o autor da agressão. A Polícia Militar tomou conhecimento do caso ao comparecer na Upa, avisada que havia dado entrada no local um indivíduo que teria sido vítima de esfaqueamento.

Muito agitado, o rapaz relatou que estava no ponto turístico com um grupo de pessoas e em dado momento teve início uma briga generalizada. Foi quando ele acabou atingido por um golpe de faca na região do tórax, lado esquerdo. O médico responsável pelo atendimento disse que o quadro de saúde da vítima era estável e ele foi transferido para o hospital Santa Casa para se submeter a exames complementares.

As pessoas que socorreram o rapaz até o hospital deixaram o local antes da chegada da guarnição PM. Foram realizadas diligências com objetivo de obter mais informações acerca do ocorrido e dos possíveis autores, todavia a Polícia Militar não obteve êxito quanto à identificação ou localização dos autores até o momento.