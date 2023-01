Aeroporto da Zona da Mata transportou mais de 30 mil

Balanço divulgado pela Latam mostra que entre os meses de junho e novembro deste ano foram transportados 30 mil passageiros do Aeroporto Regional da Zona da Mata para o Aeroporto de Guarulhos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), atualmente a companhia voa para 54 aeroportos nacionais (eram 44 antes da pandemia de Covid-19). Em junho de 2022 foi a vez da cidade de Montes Claros ganhar voos da Latam de Montes Claros para o Aeroporto de Guarulhos. Nos voos da Zona da Mata a Latam usa as aeronaves Airbus A319 que transportam 140 passageiros e o A320 com capacidade para levar 176 pessoas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Vagas na UFU Patos de Minas

O campus da Universidade Federal de Uberlândia em Patos de Minas tem vagas remanescentes do vestibular de 2023 para três cursos de graduação. O aluno que participou do vestibular pode procurar a secretaria da Universidade para se inteirar sobre as vagas. O Campus da UFU em Patos de Minas conta com três cursos de graduação – Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, Engenharia de Alimentos e Biotecnologia – e com os dois primeiros mestrados da cidade de Patos de Minas e região – Biotecnologia e Engenharia de Alimentos. (Folha Patense)

Prefeitura assiste moradores de rua

Muitos valadarenses desconhecem, mas Valadares possui um Centro de Referência Especializado de População em Situação de Rua (Centro Pop). O objetivo é realizar atendimentos especializados, visando estimular a autonomia e cidadania, além de buscar mobilização e participação social. O Centro Pop oferece os seguintes serviços: orientações socioassistenciais; encaminhamento para toda rede socioassistencial; regularização dos documentos civis; espaço para higiene pessoal; alimentação com café da manhã, almoço e café da tarde; área para lavar e secar roupas; oficinas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Apicultor registra crescimento de 481%

O Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Apicultura tem gerado bons frutos. Um dos exemplos desse trabalho é o produtor Lucas de Souza, de Jacuí. Criador de abelhas há 22 anos, com foco na produção de própolis, ele tinha a atividade como uma segunda renda. Investiu inicialmente na pecuária de leite e café. Depois de integrar o ATeG, o produtor viu o seu negócio crescer, arrendou as lavouras de café, e se prepara para aumentar a produção de própolis e mel em parceria com um sócio. (Folha Regional – Muzambinho)

Hospital dos Olhos atende Mariana

Ouro Preto e Mariana assinam convênio para que a população marianense possa realizar tratamentos de fotocoagulação a laser no Hospital dos Olhos, em Ouro Preto. O convênio terá duração de 02 anos. Fortalecer a Região dos Inconfidentes em questões relacionadas à Saúde é um compromisso da administração pública. A Prefeitura de Ouro Preto e a Prefeitura de Mariana assinaram o convênio para que a população Marianense realize procedimento de fotocoagulação a laser para o tratamento de retinopatia diabética no Hospital dos Olhos. (O Liberal – Ouro Preto)

Concessionária da Rodovia é notificada

A Arteris, concessionária da Rodovia Fernão Dias, foi notificada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestre, devido às más condições da rodovia no Sul de Minas. Motoristas estão indignados com a situação do asfalto, que fica ainda pior com o período de chuva. A Fernão Dias é o trecho da BR-381 que liga São Paulo a Belo Horizonte. A via, que completou 14 anos de privatização em 2022, passa por 33 municípios e sofre com vários remendos, o que exige atenção redobrada dos motoristas. O pedágio pago por carros de passeio, que representam o maior fluxo da rodovia, é de R$ 2,70. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Camanducaia recebe sete mil sementes

A secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Camanducaia recebeu no último dia 21 a visita de Jerry Willians de Morais, diretor da empresa JW Ambiental que disponibilizou, através do Consórcio PCJ, cerca de sete mil sementes de espécies nativas da Mata Atlântica e três mil sacos para a produção de mudas ao Horto Municipal. Esta é uma ação que faz parte do apoio aos municípios da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, dentro de apoio de proteção aos mananciais. (Jornal Panorama – São Lourenço)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG