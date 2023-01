Guarda Civil Municipal recupera imagem sacra furtada de cemitério

Poços de Caldas, MG – Um homem de 23 anos foi preso na noite desta segunda-feira,02, após furtar uma imagem sacra do Cemitério Municipal em Poços de Caldas. Após o furto ele também se envolveu em uma ocorrência de agressão registrada pela Polícia Militar.

Segundo a Guarda Civil Municipal, durante patrulhamento no interior do Cemitério, a equipe notou haver um homem no local, que ao notar os guardas fugiu pulando o muro e entrou em um matagal.

Com as características do rapaz, foi feito um rastreamento e ele foi localizado na Rua Assis Figueiredo, ao ver a viatura, lançou a imagem sacra ao solo e fugiu.

Os guardas recolheram a imagem e seguiram em busca do suspeito. Ainda conforme a GCM, ele foi encontrado no Parque José Affonso Junqueira envolvido em uma ocorrência de agressão, que era atendida pela Polícia Militar.

O rapaz foi reconhecido pelos Guardas Municipais e confessou o furto, foi encaminhado à UPA e na sequência levado à Delegacia preso em flagrante por furto.

Ainda conforme a GCM, a Polícia Militar também lavrou outro REDS pelo envolvimento do indivíduo na ocorrência de agressão.

A imagem sacra foi restituída à Administração do Cemitério.