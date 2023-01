Mototaxista rouba celular e acaba preso pela Polícia Militar

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta terça-feira (3) a Polícia Militar foi acionada por uma vendedora que teve seu celular roubado. Ela contou aos policiais que caminhava pela rua Ceará quando foi abordada por um indivíduo. O rapaz de 28 anos, que é mototaxista simulou estar com uma arma e exigiu a entrega do aparelho da vendedora.

Após o crime o mototaxista saiu correndo e acessou a rua Piauí. A vítima repassou aos policiais que o autor estaria carregando dois capacetes, um na cor rosa e outro na cor preta. Deu ainda todas as características do mesmo aos policiais que começaram a buscar pelo criminoso. As características do autor foram repassadas para as demais viaturas, sendo que uma das guarnições informou que havia abordado um condutor de uma motocicleta com as mesmas características e que o mesmo portava dois capacetes, sendo eles das mesmas cores informadas pela vítima. A motocicleta foi removida e o autor disse que iria até a delegacia de trânsito retirá-la o mais breve possível. De posse das informações, as viaturas do turno iniciaram o rastreamento com o intuito de localizar o autor e uma das guarnições passava pela delegacia de trânsito e visualizou o mesmo, que acabou abordado na Avenida João Pinheiro, próximo ao número 3600. O autor portava os dois capacetes relatados pela vítima, além de duas buchas de maconha e o aparelho celular com as mesmas características da vítima. Ao ser questionado pelos PMs ele confirmou ser o responsável pelo roubo, dessa forma, foi conduzido ao pronto atendimento e posteriormente foi conduzido até a delegacia de plantão para demais providências. A vítima reconheceu o aparelho celular.