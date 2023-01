PM flagra tráfico de drogas no Parque Pinheiros e prende dois homens

Poços de Caldas, MG – Durante patrulhamento realizado na esquina da rua Euclides Mendes com rua Luiz Alexandre, bairro Parque Pinheiros, a Polícia Militar abordou um rapaz e constatou que o mesmo estava com dez pedras de crack, treze pinos de substância esbranquiçada análogas à cocaína, duas buchas de substância esverdeada análoga à maconha e a quantia de R$524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais). Ao deslocar para a residência do autor, localizada a rua Guido Borim Filho, a guarnição visualizou outro suspeito, que correu em direção a sua casa. Ele acabou sendo contido e abordado no corredor de acesso à residência e foi constatado que ele portava trinta e quatro pedras de substância amarelada análogas ao crack, R$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais) e uma munição intacta de calibre 38. O autor autorizou a entrada dos militares na residência, sendo apreendido mais cinco munições intactas de calibre 38 e dezoito buchas de substância esverdeada análoga à maconha. Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante aos autores, sendo encaminhados à Upa e posteriormente encaminhados a delegacia de polícia civil, juntamente do material apreendido para demais providências.