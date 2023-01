Poços sedia Festival Músicas nas Montanhas

Poços de Caldas, MG – Sob direção artística do maestro Jean Reis e administrativa de Raquel Mantovani, de 7 a 8 de janeiro, Poços de Caldas (MG) sedia o Festival Música nas Montanhas (FMM) que, este ano, terá a programação reestruturada, mas mantendo a mesma excelência. Com realização da Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Cultura, será realizada uma agenda especial de concertos, evidenciando grandes nomes da música erudita e instrumental, em duas séries de apresentações: a de Concertos Comunitários e a de Concertos Noturnos. Toda a programação é gratuita.

Segundo a diretora administrativa do Festival, Raquel Mantovani, apesar dos esforços conjuntos, fez-se necessária a readequação da programação, não sendo possível a realização das oficinas de música, bem como a programação artística na sua totalidade, mas, com o apoio da Prefeitura Municipal e Equipe do FMM, o evento terá uma agenda especial que prioriza a importância do público.

“Mantivemos nosso intuito de sempre levar uma programação de alto nível à população. São atrações imperdíveis, à altura do merecimento do nosso público, sem o qual não chegaríamos a esses 24 anos de tanta história”, disse Raquel.



Concertos Noturnos

Evidenciando nomes consagrados da cena erudita e instrumental, a Série de Concertos Noturnos acontece nos dias 07 e 08 de janeiro, no Teatro da Urca, às 20h30, com entrada gratuita.

Sábado (07): Abrindo as apresentações noturnas, o FMM recebe, no sábado (7), às 20h30, na Urca, o André Mehmari Trio, integrado por músicos aclamados no Brasil e no mundo. Em formação clássica de jazz, com piano, baixo e bateria, o trio tem apresentado um repertório de composições próprias e recriações de clássicos do jazz e da música brasileira. Com muito lirismo e virtuosidade, André Mehmari (piano), Neymar Dias (baixo elétrico e acústico/ viola caipira) e Sérgio Reze (bateria) apresentam obras de Ernesto Nazareth, do Clube da Esquina e composições de André Mehmari.

Domingo (08): Encerrando a série de concertos noturnos, no domingo (08), também às 20h30, no Teatro da Urca, a Orquestra Versatilis Filarmônica Mineira recebe o André Mehmari Trio, com participação especial do Duo Flávio Danza e Rodrigo Mendonça. A regência é do maestro Jean Reis.

O evento é uma realização da Prefeitura de Poços de Caldas. Mais informações podem ser obtidas no site www.festivalmusicanasmontanhas.com.br