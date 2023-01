Prazo de inscrição de artistas para programação do Carnaval vai até sexta

Poços de Caldas, MG – Os artistas que querem fazer parte da programação do Carnaval 2023 de Poços de Caldas têm até sexta-feira (6) para enviar as inscrições. O formulário está disponível aqui.

Podem participar artistas locais em geral (cantores solo, bandas musicais, grupos musicais, artistas de teatro/circenses e grupos teatrais/circenses).

As propostas vão ser analisadas por uma comissão indicada pelo secretário municipal de Turismo. Entre os critérios de seleção estão conceito e conteúdo da proposta, relevância, qualidade da proposta apresentada, conteúdo criativo e pertinência.

A Prefeitura vai disponibilizar o espaço para apresentação, equipamentos de som e luz, e energia elétrica. As propostas devem ser encaminhadas por meio de um formulário. O edital completo está disponível no site da Prefeitura.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (35) 3697-2305, no horário das 9h às 17h, de segunda a sexta, ou pelo e-mail: turismopcmg@gmail.com.

Em 2023, o Carnaval vai ocorrer de 18 a 21 de fevereiro. Haverá shows nas praças, blocos de rua, Charanga dos Artistas, Banho à Fantasia e várias outras atrações.