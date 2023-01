Previsão do tempo para esta terça-feira,03

Minas

Nesta terça-feira (3/1), áreas de instabilidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva em todo o estado de Minas Gerais. A atmosfera permanece com muita umidade, mantendo o tempo abafado, assim como, grande quantidade de nuvens em todas as regiões mineiras.



Momentos de mormaço e/ou abertura favorecem o desenvolvimento de nuvens e a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas isoladas. As temperaturas permanecem estáveis em todo o estado.

Poços de Caldas

Tempo fechado com pancadas de chuvas durante todo o dia. Previsão de 25 mm de chuva para hoje, 03/01. Temperatura máxima deve ficar em 22 graus.