Tiago Azulão, ex-Caldense, entre os principais goleadores de 2022

Poços de Caldas, MG – O atacante Tiago Azulçao, vice-campeão mineiro com a Caldense em 2015, fechou 2022 entre os 10 maiores artilheiros do mundo. Defendendo as cores do Petro de Luanda o jogador marcou 39 gols e fechou a temporada em sétimo lugar entre os goleadores da temporada. “2022 acabou mas jamais será esquecido por mim com mais uma marca que se torna histórica. Estar entre os 10 melhores marcadores do mundo é fantástico. Gratidão a todos que trabalham comigo por que ninguém atinge nada sozinho e gratidão a Deus! Que 2023 seja de mais conquistas”, escreveu Azulão em suas redes sociais.

Tiago Azulão tornou-se pela quarta vez o melhor goleador do Campeonato Angolano (2017, 2018, 2020-2021 e 2021-2022).

Tiago Azulão foi para o Petro de Luanda em 2016 Ele estava s preparando para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C pelo Mogi Mirim, havia acabado de sair da Caldense, quando veio a propostas para ir para Angola. O jogador não pensou duas vezes e hoje é uma dos maiores ídolos do clube.