Conjuntos residenciais terão cursos profissionalizantes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Minas foi contratado por R$ 621.732,42 para realizar cursos profissionalizantes para os moradores dos conjuntos habitacionais de Montes Claros (foto), viabilizados pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”. O contrato foi prorrogado por cinco meses, ate o mês de maio, conforme termo de aditamento. A medida visa atender a Diretoria de Habitação Popular e Cidadania da Secretaria de Desenvolvimento Social e atendera nos 11 conjuntos residenciais do trabalho técnico social do programa minha casa minha vida do município de Montes Claros. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Ipatinga recebe luminárias de led

A prefeitura de Ipatinga está dando sequência aos vários projetos de extensão de rede de energia elétrica planejados para execução na cidade. Por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), está contemplando nesta semana áreas do Morro do Cruzeiro, o Residencial Nova Esperança, no bairro do mesmo nome, as praças Cambebas, no bairro Iguaçu e, ainda, o acesso à BR-381, no entorno do Parque Ipanema. Os serviços estão a cargo de empresa vencedora de licitação. Todos os locais estão sendo servidos por luminárias de led. (Portal da Cidade – Ipatinga)

Censo: prefeitos devem acionar Justiça

Prefeitos dos municípios que integram a Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande (Ameg) e a Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana (Amog) se reuniram em Passos, para discutir sobre a estimativa da população divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e possíveis quedas nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Segundo a Ameg, os gestores devem acionar o judiciário para tentar manter os valores. Os números da população divulgados pelo IBGE foram calculados com base na prévia do Censo 2022 e apontam queda em relação à estimativa de 2021, de 212,7 milhões para 207,7 milhões no país. (Folha da Manhã – Passos)

Arcos volta a registrar alagamentos

Alagamentos de casas no bairro Brasília, em Arcos, que persistem há aproximadamente 40 anos, voltaram a acontecer. Durante as chuvas de 13 e 21 de dezembro/2022 (média de 68 mm), houve alagamentos em 13 casas na rua Tenente Florêncio Nunes. O fato foi relatado pelo coordenador da Defesa Civil em Arcos, Antônio Airton de Sousa: “Ali é uma preocupação antiga, a gente vem acompanhando, dramaticamente, já há bastante tempo. Cerca de 20 casas ali são afetadas frequentemente, com uma precipitação um pouco mais elevada”. Segundo a Defesa Civil, essa é a região da cidade mais afetada. (Correio do Centro Oeste – Arcos)

Empresas esperam reajuste de tarifas

O reajuste da tarifa de ônibus em Uberaba vai acontecer a qualquer momento. A planilha técnica apresentada pelas concessionárias aponta o preço de R$ 6,32, levando em conta a variação dos preços de pneus, combustíveis, mão de obra, dentre outros itens, ocorrida entre novembro de 2021 e outubro de 2022. Segundo André Campos, presidente da Transube, esse valor poderia ser até maior, se fossem computados os reajustes ocorridos de outubro pra cá, como, por exemplo, do diesel, que saltou de R$ 5,86 para R$ 6,49. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Unidades de Saúde reformadas

Com emissão de ordens de início neste mês, mais duas obras em unidades de Saúde saem do papel para beneficiar a população de duas cidades que integram a Bacia do Paraopeba: Caetanópolis e Curvelo. Em Caetanópolis, o Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas será reformado e reestruturado. Ele é o único do município e atende cerca de 20 mil pessoas por ano. Além de pacientes de Caetanópolis, moradores de Araçaí, de Cordisburgo, de Paraopeba e de dois distritos de Curvelo também utilizam a unidade. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Novos diretores das escolas empossados

A Superintendência Regional de Ensino em Patrocínio empossou diretores das escolas estaduais das cidades abrangidas pela SER. A cerimônia aconteceu no Auditório Geraldo Campos. Dos 33 diretores empossados, 29 foram reeleitos pelo colegiado formado por alunos, pais e servidores das próprias instituições. Os outros 4 que compõem o grupo estarão à frente das instituições educacionais pela primeira vez. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG