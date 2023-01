Tráfico de drogas segue sendo grande problema no Parque José Afonso Junqueira

Poços de Caldas, MG – O Parque José Affonso Junqueira vem se tornando um dos locais prediletos para o tráfico de drogas no centro da cidade, mesmo com a Polícia Militar intensificando o patrulhamento, Na noite do último dia 3, numa das rotineiras rondas pelo local policiais encontraram três indivíduos, que após perceberem a presença da PM evadiram do local tomando sentido a rua Francisco Faria Lobato.

A PM conseguiu abordar um dos envolvidos que carregava no bolso de sua calça R $55,00 ( cinquenta e cinco reais), cinco invólucros contendo cocaína e um aparelho celular marca LG. Após varredura pelo caminho percorrido pelo autor foram encontrados uma caixinha de som marca JBL, onze buchas de maconha e seis invólucros contendo cocaína.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor, conduzido para Upa e depois encaminhado para delegacia de polícia juntamente com o material apreendido.