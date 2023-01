Briga no centro da cidade tem agressões e tiro

Poços de Caldas, MG – Uma grande confusão num bar no centro da cidade terminou com muitas agressões entre os envolvidos e até o disparo de tiro por parte do dono do estabelecimento. Os principais envolvidos são o dono do estabelecimento, de 42 anos e dois jovens, um rapaz de 18 e outro de 17 anos. Para a Polícia Militar, o empresário disse que a confusão começou quando os dois indivíduos se desentenderam com uma funcionária do local. Ela teria chamado a atenção de ambos pelo fato dos mesmos estarem supostamente utilizando o banheiro do estabelecimento para o uso e consumo de substância entorpecente. O proprietário tentou resolver no diálogo, porém, os ânimos ficaram ainda mais exaltados e logo se deu início a uma luta corporal. Segundo relatos um dos envolvidos acabou agredido nas costas com uma paulada vindo a cair ao solo. Mesmo no chão e sendo alvo de novas agressões ele conseguiu se levantar. As agressões só aumentavam cadeiras e outros objetos começaram a ser arremessadas em todos que estavam no estabelecimento.

Os jovens ainda ameaçaram o dono do estabelecimento e os funcionários de morte. Para controlar a situação o proprietário buscou uma arma que possui, segundo consta, registrada e efetuou um único disparo com intuito de evitar mais agressões, assim, os indivíduos evadiram do local. O proprietário do estabelecimento envolvido na ocorrência entregou o sua arma utilizada na ação com a documentação referente. Segundo a PM, ele estava com o rosto sujo de sangue, cortes no supercílio e quebra do dente incisivo superior esquerdo. Outra viatura em apoio conseguiu localizar e abordar os dois indivíduos envolvidos na ação, sendo o maior de idade preso e o menor infrator apreendido. Devido aos ferimentos sofridos, o menor ficou em observação médica. Eles negaram aos policiais que estavam usando drogas no banheiro. Um deles narrou aos militares que estavam escolhendo bebidas e foi até o banheiro juntamente com o menor adolescente para tirarem fotos, que a porta ficou entre aberta e a gerente adentrou gritando com eles, assim, os ânimos se elevaram e o proprietário do estabelecimento ameaçou os dois com arma de fogo. O proprietário do estabelecimento, sua arma utilizada na ação e o envolvido maior de idade, foram apresentados na delegacia de polícia civil para demais providências.