Defesa Civil alerta para chuvas de até 200 mm nas próximas 48 horas em Minas

Belo Horizonte, MG – A Defesa Civil de Minas Gerais alerta a população do estado sobre a previsão de fortes chuvas em Minas Gerais, podendo chegar a 200mm em algumas localidades, durante as próximas 48 horas, entre esta quinta-feira (5/1) e a sexta-feira (6/1). As chuvas são causadas pelo avanço de uma frente fria pelas regiões Central e Sul do estado, conforme dados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As localidades com possibilidade de maior incidência das chuvas intensas, segundo os modelos meteorológicos utilizados pela Defesa Civil, são as regiões Central, Zona da Mata e Campos das Vertentes.

O tenente-coronel Sandro Corrêa, chefe da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, explica que todos os alertas são preventivos, visando a proteção da população. “Trabalhamos sempre para alertar com a maior antecedência possível sobre a possível incidência de chuvas. É preciso que estejamos preparados e atentos para evitar problemas”, diz o tenente-coronel.

A Defesa Civil de Minas Gerais frequentemente divulga alertas sobre chuvas em suas redes sociais (Instagram e Twitter). Além disso, é possível receber os alertas via SMS. Basta enviar o CEP para o número 40199. Dessa forma, o celular é cadastrado e o usuário receberá as mensagens automáticas comunicando eventos severos na localidade indicada.

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 05/01 em Poços de Caldas é de chuvas durante o período com pouca abertura de sol. A previsão para quantidade de chuva que pode cair na cidade é 50 mm. Temperatura máxima deverá ficar em 21 graus.