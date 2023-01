DME alerta para cuidados com segurança no período de férias escolares

Poços de Caldas MG – O período de férias escolares exige atenção redobrada com crianças e adolescentes em relação aos riscos de acidentes com eletricidade. Basta um único descuido para provocar situações que podem causar choque elétrico, com consequências até fatais. Por isso, a DME vem, mais uma vez, conscientizar a população sobre medidas básicas de segurança doméstica que podem ser muito úteis nesta época do ano. São procedimentos preventivos e fáceis de serem observados por todos.

O cuidado deve ser reforçado em relação a brinquedos eletroeletrônicos, equipamentos que precisam ser monitorados para garantir o divertimento sem riscos de acidentes.

Prevenção

O Gerente de Distribuição da DME, Richard Martins Bueno, orienta que os pais e ou responsáveis devem avaliar a voltagem dos equipamentos e outras questões ligadas à segurança. “Também é fundamental que prefiram brinquedos e equipamentos com o selo do Inmetro, pois eles possuem manual de instruções em português com informações detalhadas de segurança, a garantia de checagem do órgão e inserção de forma clara da faixa etária para utilização”, afirma.

Também é preciso ter muita atenção em relação a celulares e tablets e não permitir que a garotada utilize os dispositivos conectados na tomada. “Amplamente utilizados hoje em dia, esses equipamentos podem causar ocorrências graves, causando incêndios e até mesmo lesões por choques elétricos e pequenas explosões, que podem ser fatais. Por isso, eles nunca devem ser utilizados conectados na tomada”, alerta. Já os videogames devem ser desligados em caso de chuva, pelo risco de queima do aparelho em casos de descarga atmosférica.

O especialista recomenda também que os pais utilizem protetores de tomada em toda a casa e não sobrecarreguem os benjamins. “Além disso, é importante que o cliente instale um dispositivo diferencial residual. Esse dispositivo já é obrigatório pelas normas da ABNT desde 1997. O equipamento protege pessoas e animais contra o choque elétrico e sua instalação é simples, mas deve sempre ser feita por um eletricista”, explica.

Ele destaca ainda que o dispositivo detecta a fuga de corrente e desliga o circuito imediatamente, evitando o choque. “Dessa forma, mesmo que a criança coloque o dedo ou introduza algum material na tomada, ela estará protegida”.