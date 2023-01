Exposição “O Papel do Vereador” estará na Câmara até início de fevereiro

Poços de Caldas, MG – Após passar por diversas escolas municipais durante o ano de 2022, a exposição “O Papel do Vereador” ficará no saguão de entrada da Câmara de Poços até 03 de fevereiro. São seis painéis temáticos produzidos pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e cedidos ao Poder Legislativo, que explicam as atribuições dos vereadores e do Parlamento e contam diversas curiosidades, como a origem do termo “vereador”.

Além de detalhar como uma Câmara é composta, o material ilustra, ainda, as diversas etapas de criação de uma lei, deixando claro o que se pode esperar de um vereador como, por exemplo, o ato de fiscalizar as contas da Prefeitura. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Douglas Dofu (União Brasil), o Legislativo continuará ocupando o saguão de entrada com exposições dos mais variados temas. “Esse trabalho que vem sendo feito de aproximar a Câmara da população precisa continuar e as exposições são ótimas iniciativas nesse sentindo. Tivemos inúmeras mostras no ano passado e a expectativa é que essa ação tenha continuidade. Neste início de 2023, estamos com a exposição sobre o papel do vereador, que inclusive esteve em muitas unidades de ensino, levando informação e conhecimento para os estudantes”, comentou.

As instituições que quiserem receber a exposição devem reservar um local coberto, onde o material fique protegido do sol e da chuva. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (35) 3729-3877.