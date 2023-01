Mais de 80% das cidades mineiras registraram saldo positivo na criação de empregos

Belo Horizonte, MG – Mais de 80% dos municípios mineiros registraram saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em 2022. Segundo dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, de janeiro a novembro do ano passado, 697 cidades no estado (81,71%) tiveram desempenho positivo na geração de postos de trabalho formais e apenas 156 (18,29%) apuraram saldo negativo.

Minas Gerais teve o segundo maior saldo de janeiro a novembro de 2022, com a criação de 223.982 vagas com carteira assinada, ficando atrás apenas de São Paulo (712.888).

Segundo o subsecretário de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), Raphael Vasconcelos Amaral Rodrigues, de janeiro de 2019 a novembro de 2022, na primeira gestão do Governo Zema, Minas Gerais gerou mais de 630 mil empregos formais.

Ranking

No ano passado, o município de Belo Horizonte liderou o ranking, com saldo de 49.062 empregos com carteira assinada, seguido por Contagem (8.909), Uberlândia (6.602), Uberaba (4.986) e Patos de Minas (4.924). Na sexta posição está Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, com a criação de 4.851 vagas.

Na lista com os maiores saldos de empregos formais aparecem também Nova Serrana (4.850), Montes Claros (4.849), Nova Lima (4.697), Ipatinga (4.118), Betim (3.833), Extrema (3.407), Paracatu (3.258) e Divinópolis (3.083).