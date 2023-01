Mês de conscientização sobre a Hanseníase

Poços de Caldas, MG -Durante o Janeiro Roxo são intensificadas as ações de prevenção à Hanseníase.O Janeiro Roxo tem o objetivo de ampliar o conhecimento da população sobre a doença, por meio de ações de conscientização, e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar a ocorrência de sequelas graves, que geram incapacidades físicas.

A hanseníase é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae (ou bacilo de Hansen), que afeta a pele e nervos periféricos.

Os principais sintomas são as manchas na pele em tons esbranquiçados, acobreadas ou acastanhados com diminuição de sensibilidade, perda da força muscular, acometimento nos olhos, mãos e pés, dormência nos braços e nas pernas, caroços que aparecem e desaparecem e entupimento nas narinas.

A doença, que possui desenvolvimento lento, é transmissível e pode gerar deformidades e incapacidades permanentes que geram um grande estigma social, se não for tratada.

É muito importante não ignorar os sintomas e procurar atendimento médico o mais rápido possível para evitar as sequelas e a transmissão para outras pessoas.

A enfermeira Cristina Filomena Lazzari Gomes, referência técnica do Programa Municipal de Hanseníase falou sobre a importância de se atentar aos sinais. “Durante o mês de janeiro dedicamos ao combate à Hanseníase para diagnóstico precoce de novos casos da doença, pois ainda é uma doença que causa grandes problemas no indivíduo quando o diagnóstico é tardio. O ano passado foi diagnosticado apenas um caso em uma paciente que está sendo tratada. O programa de Hanseníase segue em busca de novos casos, pois a Hanseníase é um problema de saúde pública que causa problemas nos nervos e deformidades muitas vezes.”

A Hanseníase é uma doença que tem cura, é transmitida pelas vias aéreas de uma pessoa que tenha com a doença e ainda não esteja se tratando.

Algumas atividades serão realizadas nas unidades de saúde abordando os sinais e sintomas da doença e também será realizada a testagem para detecção de algum diagnóstico precoce.

O Programa Municipal de Hanseníase, se localiza na Policlínica Central, com atendimento na sala 26, das 07h às 11 (manhã) e das 12h às 16h (tarde), de segunda a sexta.

Programa Municipal

de Hanseníase

Em 2022, foi identificado apenas 01 caso novo casos em pessoa do sexo feminino, com 74 anos e está sendo tratada pelo SUS.

O Programa em Poços atende a casos encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde. A equipe do Programa é composta por enfermeiros, dermatologista, nutricionista, laboratorialista e técnicos de enfermagem. Em caso de dúvidas ou de qualquer sintoma, é fundamental procurar atendimento médico na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa ou na sede do Programa Municipal, no prédio da Policlínica Central.