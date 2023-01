Motoristas podem ter problemas para trafegar na BR-459, entre Pouso Alegre e Poços

Fotos PRF

Poços de Caldas, MG – Uma grande erosão no km 75 da BR 459, próximo a Congonhas está trazendo problemas para motoristas que passam pela região. Uma das pistas está bloqueada e se obras emergenciais não forem realizadas com urgência toda a pista pode ser interditada prejudicando o tráfego entre Pouso Alegre e Poços de Caldas.

O trecho está sendo monitorado diariamente pela Polícia Rodoviária Federal. A instituição informou que desde o dia 5 de dezembro deu conhecimento da situação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagens de Minas Gerais (DER-MG).

A manutenção da rodovia ficava a cargo do DNIT. Em agosto de 2022 ela integrou o bloco de rodovias concedidas à iniciativa privada pelo Governo do Estado. Porém, a nova concessionária, Rodovias do Sul de Minas SPE SA, somente vai assumir o trecho em fevereiro próximo. Até lá, nenhum órgão se revela responsável pela manutenção da BR-459 entre Pouso Alegre e Poços de Caldas.

A Polícia Rodoviária Federal revelou ainda que o trecho que pode desmoronar a qualquer momento, também no ano passado sofreu erosão no período de chuvas. As obras de manutenção na época foram realizadas pelo DNIT. Pelo visto, precisam ser refeitas com urgência. (Com informações da PRF)