Secretaria de Saúde realiza quase 90 mil agendamentos de consultas e exames no 2º semestre de 2022

Poços de Caldas, MG – Ao longo do 2º semestre do ano de 2022, a secretaria de Saúde, por meio das unidades de Estratégia de Saúde da Família e do setor de Central de Marcação, realizou o total de 89.286 agendamentos de consultas de especialidades e exames.

Foram agendados, 37.915 exames de diversas especialidades. Sendo 18.407 no terceiro trimestre e 19.508 no quarto trimestre. Deste total, 7.880 exames foram agendados e os pacientes não compareceram. Já as consultas de especialidades como ortopedia, genecologia, dermatologista, gastroenterologista, por exemplo, foram marcadas o total de 51.371 pacientes, sendo 27.297 no terceiro trimestre e 24.074 agendamentos no quarto trimestre. Do total, 12.433 pessoas não compareceram às consultas agendadas.

Com os agendamentos realizados neste ano, a secretaria de saúde conseguiu chegar na demanda de rotina de 08 especialidades: angiologia, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, dermatologia, hematologia, nefrologia, ortopedia e psiquiatria.

A diretora do setor de Controle e Avaliação, Elisandra Souza Pizzol destacou mais uma vez o número de faltas dos agendamentos. “Destacamos novamente a importância do paciente avisar quando não puder comparecer à consulta ou exame agendado. Pois, quando o usuário avisa que não poderá ir até a consulta, outra pessoa é colocada o lugar, agilizando o andamento da fila de espera.“

Durante o ano passado, a secretaria promoveu também um mutirão de consultas oftalmológicas com o intuito de reduzir o tempo da fila de espera da especialidade.

Para este ano, a secretaria está organizando diversas ações para reduzir ainda mais a o tempo de espera das especialidades.

A secretaria ressalta que os dados do cartão do SUS devem ser atualizados regularmente, para facilitar o acesso da população, a todos os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como consultas, exames, remédios, internações hospitalares, entre outros. Para atualização, é necessário RG, CPF e comprovante de residência atualizado.