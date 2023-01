Sesc oferece aulas gratuitas para Canto, Violão e Teclado em Poços

Poços de Caldas, MG – Estão abertas as inscrições para os Cursos de Artes e Cultura do Sesc Poços de Caldas. O projeto proporciona ao público de várias idades a prática artística em diversos campos culturais. Para 2023, as opções são Canto Coral, Viola Caipira, Violão, Teclado, a partir de 12 anos; e Musicalização, que tem turmas especiais para bebês a partir de 6 meses.

Os Cursos de Arte e Cultura do Sesc oferecem bolsas gratuitas. A prioridade de preenchimento dessas bolsas é dos trabalhadores do comércio com renda de até três salários mínimos e seus dependentes, conforme edital.

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de janeiro no site https://sescmg.com.br/sesc-minas/, onde também é possível acessar o edital completo. Para as bolsas, os perfis socioeconômicos dos candidatos serão avaliados. Os resultados serão divulgados até o dia 25 de janeiro e o período de matrículas vai de 26 a 31 de janeiro, quando também acontecem os testes de nivelamento técnico referente ao curso/atividade. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2023.

Sesc Poços de Caldas – Rua Paraná, 229 – Centro / Telefone: (35) 2101-8950 / (31) 3270-8100

