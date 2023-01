Unimed Poços mantém certificação ONA Nível 3 de excelência

Poços de Caldas, MG – A Unimed Poços manteve o grau máximo do certificado da Organização Nacional de Acreditação (ONA) nível 3. A cooperativa de saúde passou por auditoria externa nos dias 12 e 13 de dezembro, ao final recebeu o resultado positivo, sem nenhuma não conformidade. “Vocês são a única instituição que conheço que não recuou após a pandemia. Continuaram desenvolvendo e agindo. Com muito orgulho de todo trabalho desenvolvido, recomendamos a manutenção do nível 3 com excelência e louvor” informou Paula Dore, líder da ONA.

A diretoria da Unimed Poços reuniu os colaboradores no auditório da Unimed Poços para celebrar a certificação válida até 2024. “Recebi este resultado com extrema satisfação e orgulho de todo equipe. Ele vai ao encontro do trabalho que estamos desenvolvendo” comemorou Odilon Trefiglio Neto, presidente da Unimed Poços.

O Técnico Médico e diretor de Recursos Próprios da cooperativa também ressaltou a importância da dedicação dos colaboradores nos processos. “Costumo dizer que o sucesso é difícil de conquistar, mas mantê-lo é ainda mais desafiador. E foi isto que conseguimos hoje. Nada seria possível sem o esforço de cada um, buscando sempre uma melhoria contínua” reconhece José Júlio Balducci.

ONA 3

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é responsável pelo desenvolvimento e gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde.

A acreditação é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde.

Para ser acreditada, a organização precisa comprovadamente atender aos padrões definidos pela ONA, reconhecidos internacionalmente, segundo três critérios: cumprir ou superar, em 90% ou mais, os padrões de qualidade e segurança; cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de gestão integrada; cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional.