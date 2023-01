Vândalos quebram poste,  invadem área de captação da ETA V e roubam fios e equipamentos

Ação deverá comprometer abastecimento em vários bairros da cidade.

Poços de Caldas, MG – No início da noite desta quinta-feira, 5, um estrondo foi ouvido próximo à área de captação da Estação de Tratamento de Água – ETA V. Imediatamente foram acionados as equipes do DMAE e do DME, além da Polícia Militar, pois se suspeitava que pudesse ser mais um ato de vandalismo, pois, recentemente, o local já tinha sido alvo de bandidos.

Os servidores do DMAE foram os primeiros a chegar e se surpreenderam com o que viram. Um poste, que ficava na área externa das instalações de captação, foi quebrado em várias partes e usado para arrebentar as telas de proteção e com isso, facilitar o acesso para o roubo de fios e equipamentos.

Ainda não se tem a dimensão exata dos prejuízos, mas uma das consequências será, infelizmente, o desabastecimento em vários bairros da cidade atendidos pela ETA V.

O DMAE e o DME, em ação conjunta, estão trabalhando para minimizar os impactos à população.

MEDIDAS

As Estações e Elevatórias de Tratamento de Água e de Esgoto têm sido alvos constantes de vandalismo e furto. Tais ações oneraram os cofres públicos e prejudicando o abastecimento e o desenvolvimento de ações de melhoria nos sistemas de abastecimento e esgotamento.

O DMAE tem tomado providências com a instalação de câmeras de monitoramento em diversos locais, mas conta com o auxílio da população para denunciar os criminosos e preservar o patrimônio público.