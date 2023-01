Beneficiários do Auxílio Brasil devem se dirigir até a unidade de saúde para avaliação nutricional e atualização do cartão vacinal

Poços de Caldas, MG – As Unidades Básicas de Saúde de todos os bairros do município, estarão realizando atendimentos para os beneficiários do Programa Auxílio Brasil (PAB), até o dia 12 de janeiro.

Todas as unidades funcionarão das 07h às 17h e a UBS Regional Leste e a UBS Regional Sul funcionarão das 07h às 19h.

O Programa Auxílio Brasil (PAB) é um programa social de transferência direta e indireta de renda com condicionalidades coordenado pelo Ministério da Cidadania, responsável por gerenciar os benefícios e o envio de recursos para pagamento.

Mediante a isso, as equipes estarão realizando acompanhamento da situação vacinal e nutricional (antropometria) de todas as pessoas beneficiadas pelo PAB.

De acordo com a lei, esse público deve ser assistido por uma equipe de saúde da família, por agentes comunitários de saúde ou por unidades básicas de saúde, que proverão os serviços necessários ao cumprimento das ações previstas.