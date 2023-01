Estudantes têm até 13/1 para confirmar matrícula na rede estadual de ensino de Minas

Belo Horizonte, MG – Pais, responsáveis ou os próprios estudantes maiores de idade, que realizaram o Cadastramento Escolar 2023, têm agora até a próxima sexta-feira (13/1) para confirmar a matrícula na rede estadual de ensino de Minas Gerais. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Educação (SEE), só estarão com a vaga garantida aqueles que fizerem essa validação.

Segundo o subsecretário de Articulação Educacional da SEE, Gustavo Pedroso, a confirmação da matrícula deve ser feita de forma presencial na secretaria da escola à qual o estudante foi encaminhado pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula (Sucem).

“É importante lembrar que para a efetivação da matrícula, os pais, responsáveis ou os próprios alunos devem apresentar todos os documentos que constam da Resolução SEE 4775/2022 e comprovar todos os dados informados no momento do cadastro”, salienta Gustavo Pedroso.

Aqueles estudantes que foram encaminhados para alguma escola da rede municipal de ensino, devem observar o calendário estabelecido por cada cidade e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para garantir a confirmação da matrícula.

No ano passado, 727 municípios aderiram ao cadastramento unificado do Sucem. Nessas localidades, o encaminhamento dos estudantes para matrícula pode ser feito tanto para escola estadual ou municipal. Nos estabelecimentos de ensino que não aderiram ao Sistema, o cadastro é valido apenas para as escolas estaduais.