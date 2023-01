Festival Música nas Montanhas tem início neste sábado

Poços de Caldas, MG – Com realização da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio de sua Secretaria de Cultura, tem início, neste sábado (7), o Festival Música nas Montanhas (FMM). Em edição especial, o evento reestrutura a programação, focada em dois dias de evento, mas mantendo o caráter de descentralização e gratuidade. Em sua agenda de concertos, grandes nomes da música erudita e instrumental são evidenciados, em duas séries de apresentações: a de Concertos Comunitários e a de Concertos Noturnos. Toda a programação é gratuita.

CONCERTOS COMUNITÁRIOS

Levando música a locais onde dificilmente seria possível o acesso a esta programação, a série de Série Concertos Comunitários tem início no sábado (07) no Hospital Santa Lúcia, às 15h, e segue com apresentação no domingo (08), às 11h, no Mercado Municipal.

Segundo a assistente administrativa do Festival e responsável pela série de Concertos Comunitários, Andréa Turato, essa é uma agenda sempre muito importante e emocionante ao público.

“Os Concertos Comunitários recebem um carinho especial no Festival Música nas Montanhas. Isso porque, através deles, conseguimos atingir um dos principais objetivos da música: tocar o coração das pessoas onde elas estiverem! Seja no hospital, seja no Mercado Municipal, cada um que assistir ao concerto irá para casa com a alma mais leve. Essa é a missão do Festival: fazer com que todos, sem exceção, tenham acesso à música”, informou.

CONCERTOS NOTURNOS

Evidenciando nomes consagrados da cena erudita e instrumental, a Série de Concertos Noturnos acontece nos dias 07 e 08 de janeiro, no Teatro da Urca, às 20h30, com entrada gratuita.

Sábado (07): Abrindo as apresentações noturnas, o FMM recebe, no sábado (7), às 20h30, na Urca, o André Mehmari Trio, integrado por músicos aclamados no Brasil e no mundo. Em formação clássica de jazz, com piano, baixo e bateria, o trio tem apresentado um repertório de composições próprias e recriações de clássicos do jazz e da música brasileira. Com muito lirismo e virtuosidade, André Mehmari (piano), Neymar Dias (baixo elétrico e acústico/ viola caipira) e Sérgio Reze (bateria) apresentam obras de Ernesto Nazareth, do Clube da Esquina e composições de André Mehmari.

Domingo (08): Encerrando a série de concertos noturnos, no domingo (08), também às 20h30, no Teatro da Urca, a Orquestra Versatilis Filarmônica Mineira recebe o André Mehmari Trio, com participação especial do Duo Flávio Danza e Rodrigo Mendonça. A regência é do maestro Jean Reis.

O evento é uma realização da Prefeitura de Poços de Caldas, com produção da Piu Mosso e apoio cultural Fritz Dobbert Pianos. Mais informações podem ser obtidas no site www.festivalmusicanasmontanhas.com.br