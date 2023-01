Museu Histórico e Geográfico tem primeira apresentação de 2023 neste domingo

Poços de Caldas, MG – Os músicos Anderson Martins e Milton Leite se apresentam neste domingo, (8), no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, às 10h30, com entrada gratuita.

Passeando pela sonoridade da música brasileira, os músicos propagam a cultura popular e a diversidade cultural do país, apresentando um repertório com músicas regionais referente ao estilo raiz mesclados com outros gêneros, como samba, pop rock e MPB, além de canções autorais, buscando promover a autenticidade dos instrumentos viola e acordeom.

Anderson Martins comenta: “Estamos animados em começar o ano com esta apresentação no Museu, que é um espaço muito significativo para a memória da cidade. Poder levar a música regional, nossa tradição, para diferentes locais da cidade tem sido gratificante e para agradar todos os públicos, propomos um passeio por diferentes sons do Brasil, indo desde a música raiz até sons mais modernos, destacando a sonoridade peculiar e característica da Viola e do Acordeon, que juntos produzem uma fusão perfeita.” O projeto é viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas e tem como empresa incentivadora o hotel Ibis Poços de Caldas, além do apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura, com produção da Carvalho Agência Cultural.

Para conhecer mais sobre o trabalho acompanhe as redes sociais @andersonmartinscantor e @miltongleite.

VIOLA &

ACORDEON

Data: domingo,

8 de janeiro de 2023

Horário: 10h30

Local: Museu Histórico e Geográfico, Centro, Poços de Caldas

Gratuito