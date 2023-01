Secretaria de Turismo abre inscrição para desfile de blocos de rua

Poços de Caldas. MG – A Prefeitura publicou o edital que define o Desfile de Blocos de Rua para o Carnaval 2023. A inscrição dos blocos pode ser feita via formulário no link https://bit.ly/3XcQevk. O prazo é até 3 de fevereiro.

O desfile dos blocos vai ser de 18 a 21 de fevereiro (Sábado a Terça de Carnaval). A ordem e o dia do desfile ocorrem por sorteio, com data marcada para o dia 6 de fevereiro, às 14h, na Secretaria de Turismo. Para participar do desfile, os blocos devem cumprir quesitos básicos como desfilar com todos os componentes devidamente fantasiados ou identificados e ter pelo menos 40 integrantes.

O trajeto compreende a saída pela avenida Francisco Salles, seguindo pela rua Assis Figueiredo, com o encerramento e a dispersão na rua Barros Cobra, dentro do prazo de tempo estabelecido pela comissão. A concentração deve ocorrer com 30 minutos de antecedência ao horário de saída estabelecido para cada bloco na Praça Pedro Sanches próximo ao Coreto. O edital completo está disponível no link https://bit.ly/3VSsKe6. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2300.

A programação inclui ainda shows nas praças, Charanga dos Artistas, Banho à Fantasia, Carnabebê e várias outras atrações.

Grito de Carnaval

No domingo, (8), a partir das 15h, o Bloco da Tine realiza a terceira edição do projeto de circulação e primeira do ano de 2023 no Mirante do bairro Santa Rita. O bloco é um dos que vão fazer parte do desfile de Carnaval deste ano. O grito vai ter música ao vivo com o grupo Pagode dos Amigos, oficina da Cia Circônicos, além de uma playlist baseada em samba. O mirante fica na rua Júpiter, 1, no Santa Rita. Em caso de chuva, o evento vai ser transferido para o CEU da Zona Leste.