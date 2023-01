Aplicativo mostra preço de combustível em Valadares

Para abastecer o tanque do veículo pagando o menor preço de combustível em Governador Valadares, os motoristas não precisam mais sair rodando por aí. Isso porque um aplicativo de celular desenvolvido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais permite acompanhar a variação do preço do combustível pelo app Educação Fiscal MG. A SEF-MG lançou o aplicativo. Ele mapeia, em raio de distância definido pelo usuário, os valores do combustível praticados pelos postos revendedores em todo o Estado, inclusive dos estabelecimentos de Governador Valadares. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Formiguense homenageada na Irlanda

A morte trágica da formiguense Bruna Fonseca, de 28 anos, sensibilizou brasileiros e europeus que vivem em Cork, na Irlanda. Eles preparam uma homenagem póstuma à jovem que foi assassinada no primeiro dia de 2023. O ato ocorrerá no neste domingo, dia 08, no Bishop Lucey Park, no centro da cidade. Bruna vivia desde setembro do ano passado em Cork, onde trabalhava para uma empresa de limpeza. Ela foi encontrada morta, após ser espancada e estrangulada, em um apartamento na Liberty Street, na região central da cidade. O formiguense M.P., de 29 anos e ex-namorado da jovem, é o principal suspeito do crime. (O Pergaminho – Formiga)

BR-459 segue com interdição parcial

Motoristas têm encontrado dificuldades ao transitar na BR-459, no trecho de Congonhal, após um desmoronamento causar a interdição parcial da rodovia. A via liga Pouso Alegre a Poços de Caldas e uma das reclamações é quanto à sinalização do local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho é observado desde a semana passada. A PRF apontou, ainda, que uma vistoria constatou que os danos estão aumentando e, caso siga desta forma, a via poderá ser completamente interditada. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

MG-133 é totalmente interditada

A rodovia MG-133 foi totalmente interditada entre os municípios de Tabuleiro e Piau. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), o impedimento do trânsito no local ocorreu por orientação do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), por conta das chuvas. Não havia previsão de liberação da pista até o fechamento desta edição. A orientação da PMR é que os motoristas utilizem as rodovias MG-353 e MG-285, passando por Rio Novo, Guarani e Piraúba. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Uberaba, a quarta na geração de emprego

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, apontam que Uberaba foi uma das cidades mineiras com maior número na geração de empregos entre janeiro e novembro do ano passado. No ranking, o município aparece na quarta colocação. Belo Horizonte liderou o ranking, com saldo de 49.062 empregos com carteira assinada, seguida por Contagem (8.909), Uberlândia (6.602), Uberaba (4.986), Patos de Minas (4.924), Juiz de Fora (4.851), Nova Serrana (4.850), Montes Claros (4.849), Nova Lima (4.697), Ipatinga (4.118), Betim (3.833), Extrema (3.407), Paracatu (3.258) e Divinópolis (3.083). (Jornal da Manhã – Uberaba)

Diretoria da Amepi é empossada

A solenidade de posse da nova direção da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba (Amepi) e do Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Médio Piracicaba (Consmepi) foi realizada na semana que passou, no salão nobre do Real Esporte Clube. Na ocasião, o prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, foi empossado como presidente da Amepi e do Consmepi. A principal bandeira da nova diretoria será a continuidade dos esforços em prol de melhorias das BR-381 e 262. (DeFato On line – Itabira)

