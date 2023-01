Capitólio atinge 90% de ocupação hoteleira após plano “Viva o Mar de Minas”

Belo Horizonte, MG – Um ano após o início dos trabalhos do Governo de Minas e de parceiros para revitalizar a região de Capitólio, o famoso Mar de Minas volta a celebrar o aquecimento do turismo, chegando a 90% da ocupação hoteleira na cidade, entre o fim de dezembro e o início de janeiro. O reposicionamento de Capitólio como destino turístico seguro tem sido impulsionado pela implementação de novas medidas em contínuo avanço no local, fruto do plano “Reviva Capitólio – Viva o Mar de Minas”, idealizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).



A tragédia em Capitólio deixou dez pessoas mortas, todas ocupantes da lancha de nome Jesus, e outras 27 feridas, após um paredão de pedra se desprender de um cânion, atingindo três embarcações no Lago de Furnas, em 8 de janeiro de 2022.



Imediatamente após o desastre, o Governo de Minas e parceiros anunciaram investimento conjunto de R$ 5 milhões para o plano “Reviva Capitólio”, com 80 ações de segurança e de impulsionamento do turismo para a região, onde tradicionalmente turistas do mundo inteiro buscam navegar para contemplar de perto as imensas formações rochosas e águas cristalinas. Paradas por cerca de três meses por causa da tragédia, desde março do ano passado as embarcações foram autorizadas a retomar os passeios, mediante cumprimento das regras de segurança. (Agência Minas)

Foto:Cristiano Machado