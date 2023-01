Com risco de queda, árvores na avenida João Pinheiro serão retiradas no domingo

Poços de Caldas, MG – As últimas semanas de dezembro de 2022 e início de 2023 tem sido marcadas por um grande volume de chuvas. E segundo os institutos meteorológicos há previsão de mais chuvas para este período. Como resultado destes expressivos índices pluviométricos, os riscos de acidentes aumentam significativamente.

Neste sentido, somando com as ações preventivas realizadas no período de estiagem, a Prefeitura através da secretaria de Serviços Públicos promove o monitoramento constante e intervenções visando mitigar a ocorrência de acidentes e eliminar potenciais riscos a segurança da população.

Desta forma, após a realização de vistorias técnicas foi constatada a presença de algumas árvores com risco de queda, localizadas na avenida João Pinheiro. Devido ao grande porte das árvores, idade avançada, condições estruturais, e do ambiente que estão localizadas, se apresentaram insustentáveis para a permanência nesta localidade.

Tal diagnóstico de risco foi potencializado devido às condições climáticas deste período. Portanto, visando a segurança dos que transitam diariamente nesta importante via, e após deliberação favorável do CODEMA e manifestação do Ministério Público, a secretaria de Serviços Públicos, com apoio da secretaria de Defesa Social, Defesa Civil, DME e secretaria de Meio Ambiente, realizam a substituição neste primeiro momento das árvores que apresentam maior risco de queda na via.

Neste domingo, 08, a partir das 7:30, a avenida João Pinheiro estará interditada para o trânsito de veículos e pessoas no sentido centro/bairro no trecho correspondente entre a avenida Comandante Ari Lopes Bueno e travessa Mariquinha Modesti.

Sendo que devido à complexidade destes serviços, sua realização estará condicionada as condições climáticas do dia.

O engenheiro florestal, Carlos Alberto Batesini comenta a necessidade da intervenção. “Já estamos desenvolvendo a poda de vegetação por toda a cidade, porém, neste trecho específico, temos por objetivo dar mais segurança aos que trafegam no local e minimizar o risco de novos incidentes e acidentes.”

Devido às condições climáticas adversas se deve redobrar os cuidados de prevenção. Buscando sempre evitar transitar, estacionar e se abrigar em baixo de árvores, estruturas metálicas, bem como em locais propensos a alagamentos e desmoronamentos. Em caso de identificação de potenciais riscos os Órgãos competentes devem ser acionados.