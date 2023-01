Servidores da Defesa Social passam por Treinamentos de segurança

Poços de Caldas, MG – Servidores da Defesa Social, do Departamento Municipal de Trânsito participaram de um treinamento para a prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros e ações emergenciais ministrados pelo Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira(05), durante todo o dia.

O Treinamento de Prevenção e Combate a Incêndios, é regulamentado pela NR 23 do Ministério do Trabalho, a qual prevê a segurança das pessoas e dos bens das empresas ou organizações em caso de incêndios, auxiliando em procedimentos como, evacuação, combate a chamas, acesso, e retirada de vítimas (se houver). Para isto, os principais equipamentos de prevenção e combate às chamas são, extintores, mangueiras, hidrantes e sistemas de alarmes.

Além disso, foram repassadas aulas de primeiros socorros e ações emergenciais. O curso, consiste em uma parte teórica e outra prática, os quais os participantes realizaram exercícios de simulação, apresentando uma ideia inicial do que ele passará em casos de incêndio. Também obtiveram conhecimento acerca dos tipos de incêndio, bem como da utilização técnica dos extintores, hidratantes, e material para prestar os primeiros socorros em caso de vítimas sob queimaduras. Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria de grande valia estar preparado para estas situações, os agentes de trânsito e também da oficina fazem diversos atendimentos. Desta forma, já sabem como proceder da maneira correta, garantiu o secretário.