Vandalismo impune

Perigo

Um importante serviço de prevenção será realizado neste domingo. Preocupados com possíveis acidentes, algumas árvores na avenida João Pinheiro serão retiradas.

**

Estádio

A coluna esteve no Ronaldão ontem e acompanhou parte dos trabalhos que estão sendo feitos no local. O gramado realmente está bem melhor e parece bem recuperado. Mas a FMF ainda não está satisfeita por não ter sido trocado.

Jogos

Mas tudo indica que a entidade não criará mais problemas e o estádio será liberado para os jogos da Veterana no Campeonato Mineiro.

**

CPI

O vereador Paulista vai assumir o lugar de Douglas Dofu na CPI da Saúde. A próxima reunião acontece apenas em fevereiro.

**

Férias

Enquanto isto boa parte dos vereadores estão de férias, mas a maioria diz que mesmo no recesso estão ligados nos problemas da cidade.

**

Vandalismo

Novamente atos de vandalismo prejudicam a cidade. Muita gente relatou falta de água depois que desocupados invadiram a área de captação da ETA V, quebraram o poste e furtaram fios e equipamentos na noite desta quinta-feira (05).