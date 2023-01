Veículos furtados são recuperados

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta sexta-feira (6) a Polícia Militar foi solicitada por um homem de 60 anos, aposentado. Ele contou aos policiais que havia estacionado seu veículo VW/Gol Special, defronte sua residência por volta das 22h de quinta-feira. Pela manhã, por volta das 5h, constatou que o veículo havia sido furtado. Os militares fazendo patrulhamento nas imediações localizaram o veículo furtado estacionado na contramão de direção. O veículo estava na rua Laer Triottoni de Azevedo. Os policiais se dirigiram a uma residência próxima ao local e pediram para ver as imagens da câmera de segurança da mesma. Foi visualizado que por volta das 02h16 da madrugada do dia 6 o veículo foi abandonado no local por dois indivíduos. Eles tiveram cobertura de um veículo, possivelmente um GM/Monza escuro. Os autores embarcaram nesse veículo que desceu a rua. A vítima compareceu ao local, não constatou nenhum dano e apenas deu por falta de algumas moedas que estavam no console. Foi acionado o serviço de remoção que recolheu o veículo ao pátio credenciado.

Veículo furtado

é encontrado

sem rodas e som

O furto de veículos está em alta na cidade. Desta vez a vítima foi um soldador de 56 anos que teve seu carro, um VW Gol, 1997, furtado. O carro foi localizado pelo próprio proprietário que disse a Polícia Militar que havia sido furtado em frente a sua residência, na madrugada do dia 06. O veículo foi localizado numa estrada vicinal, sentido Andradas, próximo ao trevo de entrada para a INB. O veículo estava sem as rodas dianteiras e sem o som. Foi acionado o serviço de remoção e o veiculo foi guinchado para o pátio do Detran.

Homem localiza

carro furtado sem

rodas e bateria

A polícia Militar foi acionada e compareceu na estrada vicinal próxima ao trevo da INB. No local, foi feito contato com uma vítima de furto que conseguiu localizar o seu veículo. Segundo relatado para os policiais, o veículo foi furtado quando estava estacionado em via pública, em frente ao endereço da casa de sua filha. Ali ele passou a noite e não percebeu o momento em que o carro, um Monza, foi levado. A casa tem sistema de monitoramento por câmeras da residência, mas estava inoperante. O veículo não possuía sistema de alarme, travas ou qualquer dispositivo de bloqueio. O dono acabou localizando o carro sem as quatro rodas, estepe e a bateria. Demais danos ou furto de peças não foram possíveis de constatar. Foi acionado o serviço de guincho credenciado que removeu o veículo para o pátio da polícia civil.