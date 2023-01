Caldense perde o último jogo-treino para o campeonato Mineiro 2023

Poços de Caldas, MG – Diante do Água Santa, em Sorocaba, a Caldense encerrou série de jogos-treino preparatórios para o Mineiro 2023.

A Caldense realizou na manhã deste domingo (08) seu sexto e último jogo-treino preparatório para a estreia no Campeonato Mineiro 2023. A Veterana encarou o Água Santa no CT Fazenda Ipê em Sorocaba-SP e perdeu o jogo por 2 a 1.

A partida contou com três tempos de 30 minutos. O Água Santa, que se prepara para a disputa da elite do Paulistão, abriu o marcador com Igor Henrique aos 20 minutos da etapa inicial, após cruzamento para a área. A Veterana empatou na segunda etapa com Brown, que foi oportunista ao receber belo cruzamento rasteiro de Ronaldo.

Na etapa final, o confronto foi repleto de faltas e muito truncado. O Água conseguiu marcar o gol da vitória aos 11 minutos, através de Bruno Bezenga. O jogador recebeu cruzamento preciso pela esquerda e decretou números finais da partida.

O Verdão encerrou sua série de jogos-treino com três empates, duas derrotas e uma vitória. A equipe marcou sete gols pró e sofreu oito. Das seis partidas realizadas, cinco foram no Interior Paulista e uma em Poços de Caldas. A Caldense estreia no Campeonato Mineiro dia 21 de janeiro às 16h30 contra o Atlético-MG em Belo Horizonte.

Fotos: Renan Muniz