Desmoronamento de barranco fecha BR-459, em Senador José Bento

Sen. José Bento, MG – A BR-459, que liga Poços de Caldas a Pouso Alegre, foi totalmente interditada, no início da noite deste domingo (08/01), após um barranco desmoronar, na altura do km 66, no município de Senador José Bento. A chuva que caiu na região, somada ao solo já encharcado, fez com que uma grande quantidade de terra descesse sobre a pista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a interdição da rodovia e disse que a limpeza da pista já estava sendo providenciada. No entanto, a PRF informou que não há previsão para a liberação do trânsito no trecho.

Fotos: PRF