Homem é preso por dirigir embriagado e por direção perigosa após fugir da PM

Campestre, MG – Na cidade de Campestre, a PM recebeu informação de que um homem estava praticando direção perigosa com seu automóvel no centro da cidade.

O veículo foi localizado, no entanto, o motorista não obedeceu a ordem de parada e continuou a realizar diversas manobras perigosas pelas vias da cidade, colocando a vida das demais pessoas em perigo.

O condutor seguiu em fuga sentido a cidade de Bandeira do Sul e os militares daquela cidade, que foram informados da situação, conseguiram interceptar o veículo em fuga na BR 267 na altura do povoado da Roseira.

Ao ser abordado verificou-se que o motorista era um homem de 38 anos e que apresentava sinais de embriaguez.

O automóvel utilizado por ele estava com licenciamento atrasado.

O condutor foi preso e o veículo foi apreendido.