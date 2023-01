Morre aos 68 anos o ex-atacante Roberto Dinamite

Rio de Janeiro RJ – Morreu neste domingo, 08, o ex-atacante Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite. O ex-jogador e ex-presidente do Vasco lutava contra um câncer no intestino.

Maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e maior artilheiro do Campeonato Carioca, Dinamite estava com 68 anos. Com passagens por Vasco da Gama, Campo Grande, Portuguesa e Barcelona. Roberto estreou pelo Vasco aos 17 anos, no Maracanã, em 1971.

Nascido em 13 de abril de 1964, Roberto conquistou um Brasileiro (1974) e cinco Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992) com a camisa do Vasco. O atacante é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 190 gols.

Em 1980, foi comprado pelo Barcelona em negociação milionária – fabulosa para a época. Estreou marcando duas vezes e dando sinais de que era o início de uma grande jornada, mas uma troca de técnico fez com que a passagem pelo clube catalão durasse apenas três meses e três gols.

De volta ao Brasil, retornou ao Vasco – apesar da tentativa do Flamengo. A reestreia foi monumental: vitória de 5 a 2 sobre o Corinthians no Maracanã, com todos os cinco gols marcados por Dinamite.

Pela Seleção, Roberto jogou duas Copas do Mundo: em 1978, com destaque, e 1982, na reserva. Fez parte da geração marcada pelo futebol bonito com a camisa canarinha.