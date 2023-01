Motociclista colide com cavalo na Av. Emundo Cardillo

Poços de Caldas, MG – Um motociclista de 29 anos se feriu na noite deste sábado ao colidir com um cavalo que estava no meio da pista. O fato aconteceu na Avenida Edmundo Cardillo, próximo ao radar. O rapaz teve trauma de face e sua motocicleta ficou bastante danificada. O motociclista foi conduzido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Poços de Caldas. A princípio o cavalo não apresentava ferimentos, onde populares o colocaram em um pasto próximo. Compareceu no local a PM para as providências cabíveis.