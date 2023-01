PM prende três homens no São José com drogas, celulares, dinheiro e arma de fogo

Poços de Caldas, MG – Durante patrulhamento pelo Bairro São José, uma equipe da Polícia Militar (PM) deparou com um veículo suspeito. A polícia deu ordem de parada, mas os ocupantes do veículo tentaram evadir do local. A PM perseguiu o veículo e os ocupantes foram detidos.

Após buscas no veículo foram localizados uma munição calibre 38, quarenta e um invólucros de haxixe, um tablete pequeno de haxixe, um cigarro de maconha, três pinos de cocaína, R$359,20 e três celulares.

Três homens, um de 24, outro de 20 e um terceiro de 18 anos de idade foram presos e o veículo que utilizavam foi apreendido.