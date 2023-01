Polícia Militar prende homem que ameaçava pessoas em Andradas

Andradas, MG – A Polícia Militar compareceu ao local dos fatos onde segundo informações um indivíduo estaria com uma arma branca (faca) se auto lesionando e ameaçando as pessoas que estavam nas proximidades da igreja matriz, no centro da cidade de Andradas.

Segundo testemunhas, minutos antes da chegada da PM, o infrator teria ido em direção ao estabelecimento de distribuidora de bebidas, identificou-se o autor de posse de uma faca correndo pela rua e gritando o nome de uma vítima específica. De imediato iniciou-se a negociação para que o autor largasse a faca. Todavia, o autor, que estava irredutível empunhando a faca na altura do ombro, se virou na direção dos militares. No intuito de impedir uma possível agressão foi necessário empregar um instrumento de menor potencial ofensivo, tendo sido feito um disparo de elastômero, o qual atingiu o autor na coxa esquerda, levando-o imediatamente ao solo. Durante a queda o autor largou a faca e foi contido pelos militares e socorrido ao pronto atendimento onde foi assistido pelo médico de plantão e posteriormente preso pelos delitos praticados.