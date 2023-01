Na temporada de 1989, a Caldense encerrou sua participação no Campeonato Mineiro em junho e não tinha mais calendário no segundo semestre. A Veterana realizou uma série de amistosos a partir de setembro para testar os jovens aprovados em peneira realizada pelo clube no início de junho, bem como avaliar o desempenho de reforços contratados, já pensando na temporada do ano seguinte.

Foi agendado um amistoso contra a Portuguesa de Desportos para o Ronaldão, no dia 03 de setembro. A equipe paulista se preparava para a estreia no Brasileirão, diante do Goiás. Seria seu último amistoso e o time vinha de dez partidas, sendo oito vitórias, um empate e uma derrota. O confronto gerou expetativa, pois seria a estreia da grande contratação da equipe para a temporada, Roberto Dinamite.

O atacante estava com 35 anos, era tido como veterano e vinha de uma trajetória vitoriosa no Vasco da Gama, passagem pelo Barcelona e grandes momentos na Seleção Brasileira. Chegou à Lusa por empréstimo de quatro meses, após perder espaço no Vasco em virtude da chegada de Bebeto.

O amistoso foi acompanhado por um pequeno público e a Portuguesa venceu por 2 a 0, com dois gols de Roberto Dinamite na etapa inicial. O primeiro em uma cobrança de falta e o segundo depois de uma bola cruzada por Toninho pela direita.

No segundo tempo, Dinamite foi substituído e em seu lugar entrou uma jovem promessa da Lusa, o meio-campista Dener. Também participou do confronto o volante Biro-Biro, que voltou a atuar após ficar 78 dias parado em decorrência de uma lesão na virilha.

“O jovem time da Caldense teve uma participação dentro de suas limitações, conseguindo segurar a Portuguesa no segundo tempo, avançando com mais entusiasmo e chegando a colocar uma bola na trave do goleiro adversário”, relatou o Jornal Mantiqueira.

No total, Roberto Dinamite fez dezoito jogos e nove gols pela Portuguesa. A Veterana entrou para a história do atleta por ter sido o time anfitrião de sua estreia pela Lusa. A Caldense lamenta o falecimento de Roberto Dinamite e manifesta os sinceros sentimentos de pesar a seus familiares e amigos.

FICHA TÉCNICA

03/09/1989: Caldense 0 x 2 Portuguesa

Local: Poços de Caldas-MG, Ronaldão.

Gols: Roberto Dinamite (falta) 27’, Roberto Dinamite 30’ 1º.

Caldense: Evandro; Nilton, Ademir, Silvinho, Fonseca; Renê, Casca, Carlinhos Ziroldo, Fábio Sotano, Adaílton, Chico. Técnico: Claudino Rodrigues.

Portuguesa: Sidmar; Luciano (Bento), Eduardo (Vladimir), Henrique, Célio Gaúcho; Capitão, Toninho; Roberto Dinamite (Dener), Jorginho, Bentinho (Biro-Biro), Lê. Técnico: Antônio Lopes