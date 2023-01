Corpo encontrado no Rio Mogi Guaçu, em Leme-SP, pode ser de jovem desaparecido

A Polícia Civil do Estado de São Paulo colhe provas em investigação para apurar se o corpo de um homem encontrado no Rio Mogi Guaçu, na cidade de Leme-SP, seria de Guilherme Henrique de Jesus, de 21 anos. A suspeita veio por causa do curso do rio e pelo fato do corpo, enroscado em galhos, estar em estado de decomposição.

Guilherme caiu com o carro no Rio Mogi Guaçu, no acesso ao município de Mogi Guaçu-SP, na segunda-feira passada (2) e as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

Localizado por moradores do bairro Ribeirão do Meio, em Leme-SP, o corpo estava com uma camiseta da Seleção Brasileira, não estava com documentos, mas no braço direito havia um relógio dourado. Pelas preliminares investigativas da Civil não foi registrado nenhum caso de desaparecido em Leme-SP nos últimos dias.

Familiares de Guilherme vão ser chamados pela polícia para um possível reconhecimento.

As buscas tiveram sua retomada na manhã desta segunda-feira (09) no trecho onde o carro caiu e em quilômetros à frente do Rio Mogi Guaçu. Nenhum vestígio de Guilherme ou do carro foram localizados.

ENTENDA

O poços-caldense Guilherme Henrique de Jesus e o veículo VW Gol conduzido por ele continuam desaparecidos desde a manhã de segunda-feira (02). O jovem de 21 anos sofreu um acidente na volta para Campinas-SP após passar o Réveillon em Poços de Caldas-MG.

Guarnição do Corpo de Bombeiro de Mogi Guaçu-SP com apoio de bombeiros da região paulista desde o início da semana passada realizam busca por grande parte do Rio Mogi Guaçu. O alto volume de chuva e a forte correnteza dificultam o trabalho das equipes.

Segundo familiares o jovem participou das festividades de fim de ano em Poços e voltava para Campinas quando desapareceu.

A PM Rodoviária comunicou que o veículo trafegava pela Rod. Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340) quando, por motivos ainda a serem apurados, invadiu o canteiro central e em seguida caiu no rio Mogi Guaçu. O acidente ocorreu na altura do km 169.

A Renovias, concessionária que cobre o trecho, comunicou que o acidente ocorreu após o veículo colidir com uma placa. As causas serão procuradas.

Segundo as equipes de busca, a formação do rio e a força da correnteza devido às chuvas dos últimos dias estão dificultando as buscas. Em alguns locais a profundidade do rio Mogi Guaçu chega a 10 metros. A corrente é mais forte por causa da estação chuvosa.

“O rio tem um leito rochoso e não é constante, tem uma variação muito grande de profundidade, tem muitas deformidades que dificultam essa pesquisa, além de ele estar com uma correnteza muito forte devido à época de chuvas. A velocidade do rio no fundo é muito maior ainda do que na superfície”, explicou o tenente Pedro Borges.

O tenente informa que as equipes estão utilizando um imã para encontrar o carro e sempre que é localizado algo suspeito, os bombeiros fazem um mergulho para confirmar o achado.

Para intensificar as buscas, um jet ski com sonar 3d acoplado está sendo utilizado pelos bombeiros.

As buscas pelo jovem e o carro que ele conduzia já completam 8 dias nesta segunda-feira, dia 09 de janeiro.