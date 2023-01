Festival Músicas nas Montanhas comemora edição especial

Poços de Caldas, MG – Com realização da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, por meio de sua Secretaria de Cultura, terminou, no último domingo (8), o Festival Música nas Montanhas (FMM). Em edição especial, a programação focou-se em dois dias de evento, mas mantendo o caráter de descentralização e gratuidade. Em sua agenda de concertos, grandes nomes da música erudita e instrumental foram evidenciados, em duas séries de apresentações: a de Concertos Comunitários e a de Concertos Noturnos.



Segundo a diretora administrativa do evento, Raquel Mantovani, a despeito das dificuldades que as circunstâncias atípicas do momento impuseram foi possível, nesta edição, realizar ações no Festival de uma magnitude sem igual.



“Com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secult, e o engajamento de toda a equipe do FMM, conseguimos levar à nossa população e turistas que nos visitam uma programação digna dos grandes palcos. Além dos concertos comunitários, realizados no Hospital e no Mercado Municipal, os dois concertos da série noturna lotaram o teatro da Urca e foram, artisticamente, marcantes e de um simbolismo singular, reunindo no palco professores, profissionais de reconhecimento internacional e músicos da cidade, que tanto engrandecem a nossa cultura musical”, informou.



Concertos Comunitários

Segundo a assistente administrativa do Festival e responsável pela série de Concertos Comunitários, Andréa Turato, essa é uma agenda sempre muito importante e emocionante ao público e que leva música a locais onde dificilmente seria possível o acesso à programação.



Concertos Noturnos

Evidenciando nomes consagrados da cena erudita e instrumental, a Série de Concertos Noturnos recebeu, no sábado (7), o André Mehmari Trio, formado por André Mehmari (piano), Neymar Dias (baixo elétrico e acústico/ viola caipira) e Sérgio Reze (bateria) e, no domingo (08), a Orquestra Versatilis Filarmônica Mineira que teve como solistas o André Mehmari Trio e o Duo Flávio Danza e Rodrigo Mendonça. A regência foi do maestro Jean Reis.