Homem danifica estabelecimentos comerciais em Andradas

Andradas, MG – A Polícia Militar de Andradas compareceu na Rua Capitão Cirilo, 84, centro, onde um indivíduo teria danificado alguns estabelecimentos comerciais. Além de um estabelecimento na Rua Capitão Cirilo, outro estabelecimento localizado na rua Coronel Luiz Ventureli também sofreu com a ação do autor, um aposentado de 33 anos. Em patrulhamento, um homem suspeito da prática dos fatos foi abordado e após busca pessoal foi localizado com o autor uma marreta. O suspeito foi levado até o quartel e as vítimas também foram chamadas até o local e reconheceram o suspeito que recebeu voz de prisão em flagrante delito. As vítimas são um aposentado de 64 anos, um comerciante de 35 anos e um encarregado de 21 anos.