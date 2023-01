Policial Militar atira em homem em acampamento no TG de Poços

Poços de Caldas, MG – Um aposentado de 61 anos foi baleado por um policial militar durante uma confusão no acampamento montado no Tiro de Guerra de Poços de Caldas. A confusão começou depois que o aposentado pediu a desocupação da garagem que alugava para o grupo acampado próximo ao TG. Ele tentou expulsar os ocupantes da garagem apontando uma arma, neste momento um policial que estava no local atirou na mão do aposentado. Este material será atualizado em instantes.

Foto Marcos Corrêa