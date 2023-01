“Realismo Fantástico”: Obra de Marcelo Abuchalla será exposta no Mercado Municipal

Poços de Caldas, MG – A partir de 12 de janeiro até o início de março o artista plástico Marcelo Abuchalla estará ocupando o Box Cultural do Mercado Municipal. Durante o período acontecerão exposições de desenhos, telas, papeis e fotos no formato pocket ou curta duração.

No dia 12 de janeiro a primeira exposição trará 16 trabalhos sobre papel que iniciaram em 2018 e que continuam acontecendo em 2023. São desenhos, no formato A2 e A4, com técnica mista, predomina no conjunto de obras a técnica do estêncil marca do artista.

Para Marcelo também é um retorno após completarem 8 anos que o artista não realizava uma exposição em espaços públicos, sendo a última vez foi em 2014 no Studio 1.3 que esteve sediado no Palace Cassino. “Essa oportunidade de ocupar o Box Cultural do Mercado Municipal é um presente de final de ano para iniciar 2023. Numa conversa com o Secretário de Cultura, Gustavo Dutra, ele sugeriu a ocupação, eu aceitei, e aí começa a minha viagem¨

conclui.

Indagado do porquê do trabalho se chamar Realismo Fantástico Marcelo explica: ¨O Mercado Municipal é um espaço muito descolado da realidade dos espaços expositivos convencionais onde o público jamais espera o encontro com a arte. Fora toda a gama de sensações que tudo junto pode provocar”, conclui.

Serviço

Marcelo Abuchalla (35) 99210 0690.

https://www.facebook.com/studio1.3galeriadearte

https://www.instagram.com/studioumpontotresatelie/

SECULT Poços de Caldas

Endereço: praça Getúlio Vargas – s/n – Espaço Cultural da Urca – 37701-007

Telefone: (35) 3697-2389

E-mail: secultpocos@gmail.com

WhatsApp: (35) 99273-0022

Horário de atendimento: 9h às 18h