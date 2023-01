Sala do VAR no Ronaldão é aprovada e está apta para receber arbitragem de vídeo

Poços de Caldas, MG – Representantes da empresa que faz a gestão do VAR estiveram no Ronaldão nesta segunda-feira pela manhã para fazerem a vistoria final da sala da arbitragem de vídeo. O local foi aprovado para receber os equipamentos durante o Campeonato Mineiro 2023.

Em outubro os representantes haviam visitado o estádio e solicitaram uma série de benfeitorias que precisavam ser feitas no local. Uma das salas do estádio, situada ao lado da sala de coletiva, no corredor de acesso ao vestiário, ficou direcionada para a arbitragem de vídeo.

Diversas melhorias foram feitas nesse espaço, como: isolamento da sala (pois possuía uma abertura para o lado externo), instalação de ar-condicionado (para controlar a temperatura dos equipamentos), instalação de tomada industrial (para suprir a demanda de aparelhos ligados simultaneamente), instalação de internet de fibra óptica, iluminação, entre outras ações.

Após finalizado o serviço, os representantes da empresa verificaram as instalações e aprovaram a estrutura. Agora a sala está pronta para receber os equipamentos, que serão instalados e testados na semana anterior à estreia da Veterana em casa no estadual, que será dia 28 de janeiro contra o Democrata-GV. Todos os jogos do Campeonato Mineiro 2023 terão árbitro de vídeo.

O estádio também está recebendo outras melhorias, como a recuperação do gramado, construção de uma cabine próxima ao vestiário dos visitantes para abrigar integrantes das delegações adversárias e reformas nas cabines de imprensa.

Renan Muniz / Caldense