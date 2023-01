Árvores com risco de queda são retiradas da avenida João Pinheiro

Poços de Caldas, MG – Para reduzir os riscos de incidentes envolvendo a queda de árvores e galhos, a Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Serviços Públicos, intensificou as ações de podas preventivas no município com risco iminente de queda.

No total, foram realizadas cinco intervenções, na avenida João Pinheiro, neste domingo(08), buscando minimizar os riscos de queda devido às chuvas intensas dos últimos dias. O serviço continua nas próximas semanas.

A secretaria de Serviços Públicos, realiza o monitoramento constante e intervenções visando mitigar a ocorrência de acidentes e eliminar potenciais riscos a segurança da população. Vistorias técnicas foram realizadas na avenida e devido ao grande porte das árvores, idade avançada, condições estruturais, e do ambiente que estão localizadas, se apresentaram insustentáveis para a permanência na localidade.

Todas as intervenções em árvores são executadas com deliberação do CODEMA e manifestação do Ministério Público, a secretaria de Serviços Públicos, com apoio da secretaria de Defesa Social, Defesa Civil, DME e secretaria de Meio Ambiente, realizam a substituição neste primeiro momento das árvores que apresentam maior risco de queda na via.

Mesmo com as ações de cuidado com as árvores intensificadas, durante o período chuvoso, quedas de troncos e ramagens podem acontecer. Para evitar acidentes, nunca se abrigue de tempestades embaixo de árvores e evite se aproximar de galhos caídos próximos à rede elétrica. Em caso de urgências e emergências, ligue 193 e acione o Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil 153.