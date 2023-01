Cemig aumenta vazão de Três Marias

A Cemig aumentou ontem a vazão da Usina Hidroelétrica de Três Marias, localizada no rio São Francisco, na Região Central Mineira e, com isto, acendeu o alerta para as cidades ribeirinhas. O reservatório atingiu 66% de sua capacidade na sexta-feira (6) e deve continuar aumentando seu volume até o fim do mês A partir desta terça-feira, a vazão liberada que se encontra reduzida a 300 m³/s vai passar a 800 m³/s, patamar ainda bem inferior à afluência. Além das turbinas de geração de energia elétrica, algumas comportas serão abertas para verter a água ao rio. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Furnas atinge maior nível para janeiro

O reservatório da Usina de Furnas atingiu 78,21% do volume útil, melhor marca dos últimos 11 anos. Em uma semana, o nível da água subiu 147 cm, sendo 32 em um período de 24 até a última sexta-feira. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), no sábado, 7, o lago chegou a 764,97 m. Mascarenhas de Moraes (Peixoto) está com 85,37%. (Folha da Manhã – Passos)

Tiradentes faz 26ª Mostra de Cinema

De 20 a 28 de janeiro será realizada a 26ª Mostra Tiradentes de Cinema, que neste ano terá o “Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro” reunindo mais de 50 profissionais do audiovisual para revisitar, discutir e propor recomendações do setor para o novo governo. Uma das presenças confirmadas é de Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal; cinco grupos de trabalho vão debater encaminhamentos estratégicos para formação, produção, difusão, distribuição e preservação, e resultados serão encaminhados ao novo Ministério da Cultura. (Jorna Panorama – São Lourenço)

IPTU sem reajuste em Varginha

Com a aprovação de projeto na Câmara, a Prefeitura de Varginha decidiu congelar o valor do IPTU 2023. De acordo com a Prefeitura, a medida foi proposta porque a economia ainda não teve uma melhora significativa após a pandemia da Covid-19. Assim, o IPTU 2023 será lançado com os mesmos percentuais de descontos aplicados para o exercício de 2022. Não haverá nem a correção monetária. Além do imposto ficar congelado, neste ano, não haverá nem correção monetária. (Blog do Madeira – Varginha)

Proposta pelo fim da taxa de esgoto

O vereador Marcos Jammal protocolou ação em desfavor do Município de Uberaba pretendendo a revogação dos Decretos Municipais, com lastro na inconstitucionalidade formal da legislação que fixa o valor do metro cúbico de água consumido para a Tarifa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos que estipularam a cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos atrelada à fatura referente ao fornecimento de água e esgoto. Na petição inicial Jammal alega que encaminhou Ofício ao Município a fim de questionar sobre a cobrança da referida taxa, sem lograr êxito. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Futsal Down é oferecido pela Prefeitura

A Prefeitura oferece diversas modalidades esportivas gratuitas para a população e entre elas está o projeto de Futsal Down de Pouso Alegre. O programa atualmente atende 16 pessoas, entre meninos, meninas, crianças, jovens e adultos. “O esporte salva, resgata e transforma a vida de muitas pessoas. No caso do Futsal Down, ele possibilita sensação de pertencimento, aprimora o processo de ensino-aprendizagem, melhora as atividades motoras e o âmbito social, além da saúde. Esperamos que mais pessoas se sintam à vontade e nos procure para realização das aulas”, destaca o prefeito Cel Dimas. (Jornal Diário Regional – Pouso Alegre)

Emater-MG integra força-tarefa

Apesar de o Estado não ter registrado nenhuma ocorrência, o Sistema de Agricultura segue mobilizado para conter a chegada do vírus nas granjas mineiras. A presença da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) em mais de 94% dos municípios mineiros vai reforçar nas medidas de prevenção – coordenadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) – contra a influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP – vírus H5N1) no estado. (A Folha Regional – Muzambinho)

Serviço noturno atende 66 mil pessoas

O Programa Médico Noturno da Prefeitura tem promovido melhorias na saúde em Teófilo Otoni com mais opções de locais para atendimento médico ambulatorial e não emergencial aos usuários. O programa conta com cinco unidades em funcionamento até às 22h. Desde 2018, mais de 66 mil atendimentos foram registrados. A finalidade do Médico Noturno é promover o acesso aos serviços básicos de saúde aos pacientes que no período diurno não podem comparecer à consulta. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

